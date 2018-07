Tallinna ringkonnakohus arutas kolmapäeval Taavi Sõnajala kaitsja taotlust tema arestimajast vabadusse laskmiseks. Mees vahistati kolm nädalat tagasi seoses Tallinna kesklinnas toimunud tulistamisega. Taavi Sõnajala vahistamise vaidlustas ringkonnakohtus tema kaitsja vandeadvokaat Sven Sillar. Ta palus oma kliendi kas lihtsalt vabastada või asendada vahistamise kautsjoniga. Advokaadi ettepanekul võiks kautsjon jääda miinimummäära lähedale. Sõnajalg ise ütles kohtus, et kautsjoni maksaks tema abikaasa ning mõistlik summa oleks 10 000-15 000 eurot. Põhja ringkonnaprokuratuur on Sõnajala vabastamisele vastu. Prokurör Alan Rüütel teatas kohtuistungil, et praeguseks on valminud ka Sõnajalale määratud ekspertiis, mille järgi ta oli tulistamise ajal narkojoobes: "Ekspertiis tuvastas tema uriinist kokaiini. Nii et narkojoobe kahtlus leidis kinnitust."

Kohus teeb otsuse kolmapäeva pärastlõunal.

Politsei kahtlustab 34aastast Sõnajalga avaliku korra raskes rikkumises ja Harju maakohus võttis ta 2. juulil prokuröri taotlusel vahi alla. Sõnajalalt vabaduse viinud sündmused leidsid aset paar päeva varem, 30. juuni hommikul kella 9.15 ajal Pärnu maanteel asuva baari Café VS ees. Politsei poolt kogutud esialgsetel andmetel tekkis Sõnajalal tüli ühe 26aastase mehega ja nende vahel puhkes kaklus, mille käigus haaras Sõnajalg oma autost relva ning tulistas teist meest käsivarde. Politseinikud pidasid Sõnajala kinni ja viisid ta jaoskonda. Kuulihaava saanud mehe toimetas aga kiirabi haiglasse, kus talle osutati esmaabi ning lasti seejärel kodusele ravile. Prokurör Kristina Kivi rääkis juuli algul, et baari ees seisnud seltskonna ja nende juurde tulnud meeste vahel tekkis sõnavahetus, mis kasvas üle füüsiliseks konfliktiks ja see ei olnud ainult ühepoolne. “34aastane mees läks ja võttis seepeale autost tema nimele registreeritud tulirelva Sig Sauer ning tulistas kannatanut. Samuti sihtis ta relvast baari ees tänaval viibinud inimesi, kes olid sellisest tegevusest hirmul ning šokis ja varjusid lähedal olevate sõidukite taha või jooksid eemale. Kogutud andmete põhjal on võimalik väita, et kahtlustatav võis olla teo toimepanemise ajal narkojoobes, kuid lõpliku tulemuse selgitab siiski välja ekspertiis,“ ütles prokurör. SÜNDMUSPAIK: Tulistamine toimus Pärnu maanteel asuva baari Café VS ees. (Maarit Stepanov) Sõnajala kaitsja vandeadvokaat Sillar rääkis aga Delfile, et Sõnajalg haaras relva kurjategija peatamiseks. "Tema soov oli kinni pidada kurijategija, kes teda peksis. Seda ta ka kõige ökonoomsemal viisil tegi, enne politsei tulekut, et ta ei saaks põgeneda," sõnas Sillar. "Mitu inimest ründas Sõnajalga, neli inimest tungis talle kallale, tema kaitses ennast, mis lõppes sellega, et ta kukkus pikali ning teda peksti näkku, tal oli ninaluu katki, ribiluu katki ja seal kusagil veel põsesarna põrutus ja peaaju põrutus," väitis Sillar ja kinnitas, et Sõnajala vigastused on ka arsti poolt fikseeritud.