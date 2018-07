Lauljatar Demi Lovato toimetati arvatava heroiini üledoosi tõttu haiglasse.

Võimudele lähedased allikad ütlesid väljaandele TMZ, et 25aastasele poptähele manustati ravimit Narcan, mida kasutatakse narkootikumide üledoosi puhul esmaabina. Lovato sai üledoosi oma kodus Hollywood Hillsis, kus ta oli kiirabi saabudes teadvusetu.

Lovato on sõltuvustega võidelnud aastaid. Ta oli kuus aastat kaine ja suutis hoiduda alkoholi, kokaiini ja Oxycontini tarvitamisest. Eelmisel kuul avaldas ta laulu "Sober" (eesti k. - kaine), milles avalikustas, et on taas rajalt maas.

Demi tähistas esmaspäeva õhtul Lääne-Hollywoodis sõbra sünnipäeva ja jagas pilte ka oma privaatsel Instagrami kontol. Piltidel nägi ta rõõmsameelne välja.