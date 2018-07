„Kui ikka ise oskad midagi oma kätega valmistada, saab elus igast raskest olukorrast välja. Minu puhul on see nii olnud ja on alati aidanud,“ ütleb Ülo Saun. Ta jäi 16 aastat tagasi jalgadest halvatuks, kukkudes ehituselt alla. Praegu teenib ta elatist kaltsuvaipade heegeldamise ning vööde ja käepaelte punumisega.