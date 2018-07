Rootsis on põlenud viimase paari nädala jooksul 25 000 hektarit metsa. Rootsis elav vabakutseline ajakirjanik Anu Kaupmees selgitas "Aktuaalses kaameras", et lisaks veepommide ja lume kasutamisele püüavad päästjad tuld ohjata nii, et tekitavad metsa süütamisega tule liikumise teele metsata ala.

Kui möödunud nädalal lõõmas üle riigi 80 metsatulekahju, siis tänaseks on enam kui pooled neist kustutatud, vahendas ERRi uudisteportaal.

"Peale veega pommitamise tehakse nii, et tuletõrjujad ka ise panevad metsale tuld otsa. Mõte on nimelt selles, et tuletõrjujad panevad metsa põlema sellest suunast, kuhu tuli liigub ja tekitatakse seega tule liikumise teele metsata ala, et tulel ei oleks midagi n-ö söödaks võtta. Kasutusele on võetud ka suusakeskuste eelmisest aastast konserveeritud lumi," selgitas Kaupmees, et tuletõrjujad kasutavad põlengu kustutamiseks erinevaid meetodeid.

