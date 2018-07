Tallinn Music Weeki peakorraldaja Helen Sildna on helitehnikat rentivatele firmadele võlgu tuhandeid eurosid ning samuti on tal 5500 euro ulatuses maksuvõlgu. Mitmed koostööpartnerid sõnavad, et Sildna puhul on maksetega viivitamine tavaline.

"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt on helitehnikat rentivaid firmasid, kes väldivad kategooriliselt Tallinn Music Weekiga koostööd, kuna tulemus on alati sama - töötasud saab kätte pool aastat hiljem ning nii mõnelgi puhul inkassofirmade abiga.

Samamoodi on hädas helitehnikafirma Showcase, mille tegevjuht Virgo Jaani kinnitas uudistesaatele, et töötasudest ilma jäämine on TMW puhul avalik saladus. "Põhimõtteliselt kõik, keda mina tean, on mingil momendil sama probleemi ees olnud," sõnab ta ja lisab, et kaalub, kas järgmisel aastal festivaliga üldse koostööd teha.