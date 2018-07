Nordica nõukogu juhi Peeter Tohveri sõnul on tegemist järjekordse regulaarse kohtumisega, kus arutatakse ühisfirma Regional Jeti arengut ja kasumlikkust.

Homme sõidavad Eesti lennufirma Nordica juhid Varssavisse, et kohtuda oma partneri, poolakatele kuuluva LOT-i juhtkonnaga.

Tohver kinnitas Ärilehele, et mingeid ületamatuid pingeid kahe partneri vahel ei ole ning koostöö toimib.

Samuti ei näinud ta vajadust, et viia kahe riigile kuuluva lennufirma läbirääkimised ministrite tasandile ehk et kaasata Poola riigile kuuluva lennufirmaga läbirääkimistesse näiteks Eesti majandusministrit Kadri Simsonit, kes on siinse lennufirma omaniku esindaja.