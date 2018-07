"Ma arvan, et ma kordaks langevarjuhüpet ja tutvustaks seda... noh, kui oleks tulevikus selline unelmate proua, ütleme nönda," sõnab Uudo Sepp, mida ta teeks oma unistuste suveõhtul.

"Kui naine on teadlik sellest, mida ta tahab, ja enesekindel ka veel lisaks, siis ma ütleks, et see ongi juba perfektsus," räägib Sepp Eesti Ekspressile. "Aga kui ma praegu vaatan tänaval ja seal on hästi palju selliseid paarikesi, siis tekib selline tunne, et aaa... Äkki peaks muretsema midagi sinnapoole!? Aga sellist nagu megatungi ei ole veel."

