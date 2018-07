Eelmise nädala kolmapäeval salmonelloosikahtluse tõttu suletud restoran NOA avab tänasest taas uksed. Kuigi restoranile anti luba uksed avada juba neljapäeval, siis otsustas NOA juhtkond lisaettevaatusabinõuna restorani suletuna hoida. Tänaseks ollakse nende sõnul ohutuses aga veendunud ning nakkusoht on likvideeritud. "Terviseameti tingimus restorani taasavamiseks on see, et restoran peab tagama nakkuse edasise leviku tõkestamise. Sealhulgas peavad restorani töötajad läbima täiendava tervisekontrolli ja naasmisel tööle peavad nende laboratoorsete uuringute tulemused olema salmonella tekitaja suhtes negatiivsed. Andsime loa restoran avada juhul, kui NOAl on piisav arv töötajaid, kelle proov on negatiivne," avaldas rerviseameti pressinõunik Simmo Saar.

Veterinaar- ja toiduameti esindaja Elen Kurvits lisas: "Oleme NOA restoranis külastajate haigestumise põhjustanud toidu tuvastanud ning omanik on teinud omaltpoolt kõik, et vältida juhtunu kordumist. Suure tõenäosusega on tegemist toidu kaudu levinud nakkusega."

NOA peakoka Tõnis Siiguri sõnul otsustati restoran avada, sest omalt poolt on tehtud kõik, et nakkuseoht likvideerida. "Esmalt vabandame veelkord siiralt ja südamest kogu NOA kollektiivi poolt. Oleme väga kurvad, et oma klientidele ja töötajatele niivõrd suuri ebameeldivusi põhjustasime," avaldas Siigur ja lisas: "Oleme saanud kätte Synlabist oma töötajate analüüside tulemused, desinfitseerinud Ecostern ja professionaalide abiga kogu restorani ja terrassi viimse millimeetrini, vahetanud välja kogu majas oleva tooraine, likvideerinud menüüst toorest liha ja muna sisaldavad road ning saanud loa restoran avada. Ükski teid teenindav NOA töötaja pole viirusekandja ja meie restoran ei kujuta teile ohtu." Mis puudutab analüüside tulemusi, siis on endiselt keeruline öelda, kuidas haigusetekitaja NOA restorani sattus. Veterinaar- ja toiduameti poolt võetud proovide tulemused selguvad lähiajal, kuid ka nende tulemusel on keeruline sajaprotsendiliselt väita, kust nakkus alguse sai.