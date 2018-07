Netlixi tõus on pea peale pööranud teleprogramme ja kõigutanud Hollywoodi alustalasid, kuid nüüd on voogedastusfirmal enesel vesi ahjus. Kui selgus, et teisel kvartalil saadi uusi vaatajaid prognoositust lausa miljoni võrra vähem, langes Netflixi aktsia hind üle 14%. The Guardiani teatel on tegu menusarjade "Veidrad asjad" ja "Kroon" tootja suurima langusega kahe aasta jooksul. Ometi on Netflix ainuüksi tänavu paisanud publiku ette 700 originaalsarja ja 80 filmi. Kas firma ärimudel on valel teel? The Guardian loetleb probleeme, millest Netflix peab jagu saama, kui soovib oma 165 miljardi dollari suuruseks hinnatud väärtust säilitada. Laienemine

Netflixi tellijate hulk täienes tänavu teisel kvartalil 5,2 miljoniga, mis arvestades juba olemasolevat 130 miljonit tellijat pole sugugi katastroofiline. Kuid uute tellijate leidmine läheb järjest raskemaks, sest USA ning suured Lääne turud - niiöelda lihtne saak - on juba vallutatud. Kuna Netflixi tellimise kuuhind on niivõrd madal, peab firma aga võimsalt laienema, et sisu tootmise eest maksta.

Hiigelvõlad Ainuüksi tänavu oli Netflixi sisu eearve 8 miljardit dollarit. Will Smithi suguste superstaaride meelitamine Netflixi filmidesse nõuab kõvasti pappi. Nii pole ime, et firma võlg on kasvanud 300 miljonilt dollarilt (märts 2016) ligi 9 miljardile (tänavu teise kvartali lõpp). Konkurendid Algul sai Netflix sarjade ja filmide õigused odavalt kätte, sest nende omanikud ja tulevased rivaalid polnud veel voogedastuseõiguste potentsiaali mõistnud. Netflix lõi õitsele, kuid õiguste hind on tõusnud ning firma on seetõttu otsustanud ise rohkem sisu toota. Välja on ilmunud rivaalid Amazon ja Apple. Disney võttis USA Netflixist kogu oma toodangu, sealhulgas Marveli superkangelaste filmid ja "Tähesõjad", püüdes turule tulla omaenda konkureeriva teenusega. Disney himustab ka osta rivaalitsevat Foxi stuudiot - nii kaotaks Netflix näiteks "X-meeste" ja "Deadpooli" filmid ning "Simpsonid". Noored vaatajad Uurimused on näidanud, et näiteks Briti noored vaatajad veetavad nädalas Netflixis rohkem aega kui kõigis BBC kanalites ning BBC iPlayeris kokku. Ent üha enam tõmbab noort publikut endale YouTube, rääkimata Instagramist ja Snapchatist. Sport ja uudised