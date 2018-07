Helsingi kohus jättis vahi alla 48aastase mehe, kes jättis 19. juulil Bulevardi tänaval asuvas restoranis tasumata ligi 150eurose arve, vahendab YLE Uutiset.

Mees oli tellinud pardipraadi, mõned õlled, dringi ja magustoidu, ütles komissar Pekka Seppalä. Pärast söömist ja joomist jäi ta rahulikult arvet ootama ning teatas seejärel, et tal ei ole raha.

Sama mees oli jäänud sarnase teoga vahele ka kolm nädalat varem ühes teises restoranis. Peale selle kahtlustatakse teda tänavu veel vähemalt seitsmel korral restoranis arve tasumata jätmises.

Kohus põhjendas kahtlusaluse vangistamist sellega, et ta võib jätkata kuritegusid. Pealegi oli ta öelnud politseinikele, et ei kavatse tasuta õhusööke lõpetada. Telesaate YLE Uutiset andmetel on meest restoranis arve tasumata jätmise eest juba varem rahatrahviga karistatud.

Nüüd ähvardab teda kohtus süüdimõistmisel kuni kaheaastane vanglakaristus.