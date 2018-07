Sel nädalavahetusel aset leidva Võsu rannafestivali kavas on toimunud muudatus – reedel, 27. juulil esinema pidanud maailmakuulus briti elektroonilise muusika kooslus Rudimental annab oma kontserdi hoopis laupäeval. Bändiliikme haigestumise tõttu on grupi suvine tuurigraafik muutunud ning festivali korraldajad on sunnitud kontserdi toimumisaega muutma.

Võsu Rannafestivali korraldaja sõnul tuli teade nendeni läbi bändi agentuuri. "Kahjuks ei ole ka meil hetkel rohkem teada – saime bändi esindajalt kirja, et ühe liikme tervisliku seisundi tõttu jätavad nad mitmed esinemised ära ning neil ei ole võimalik reedel publiku ette astuda. Meil on kahju, et selline ootamatus juhtus. Soovime talle kiiret paranemist ning ootame väga nende nüüdseks laupäevast kontserti," selgitas korraldaja tekkinud olukorda. "Rudimentali asemel esineb reedel hetkel Eesti raadiote edetabeleid juhtiv kodumaine kooslus Wateva, kellega koos astub lavale imekauni häälega hittloo "My Love 2 U" vokalist Emily J," lisas korraldaja.

Rudimental astub Võsu rannafestivalil publiku ette laupäeval, 28. juulil. Samal õhtul annab kontserdi ka Sean Kingston.