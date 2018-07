Küll tallinlased olid pettunud, et enamik neist majesteetliku (236,6 meetrit pikk) Graf Zeppelin LZ 127 ülelendu 25. juulil 1931. aastal ei näinud ja alles järgmise päeva lehest luges: „Eile kell 15 teatas mereväe Ristna vaatluspunkt, et seal on ilmunud silmapiirile õhulaev. See oli Graf Zeppelin. Tallinna kohale jõudis õhuhiiglane pea täpselt 15.10, kust ta peatumata ja ja ilma ringlendu Tallinna kohal tegemata otsesuunas üle Raekoja platsi suuna võttis Helsingi peale.“

Tsepeliin oli Tallinna kohal vaid kuus minutit. Lendas küll madalal, 500–600 meetri kõrgusel, aga kes ei teadnud, ei osanud tähele panna.

Eesti pealinna kohale tuli LZ 127 olles teel Leningradi, et sealt polaarekspeditsiooni alustada. Tegelikult oli plaanitud üle Läti lennata, aga ilmaolude tõttu otsustati lennata Hiiumaa juurest piki Eesti rannikut, Tallinnast võtta kurss Helsingile ja siis ennast veel kord Eestis näidata, et rõõmustada Narva-Jõesuus suvitajaid enne, kui ületatakse Venemaa piir.

Graf Zeppelin lendas üle Franz Josephi maa, peatus jäälõhkuja Malõgini juures, tegi tiiru Taimõrini ja tuli siis üle Novaja Zemlja tagasi Leningradi, kust mindi tagasireisi alguspunkti Friedrichshafenisse. Nädalaga lennati läbi 10 600 (teistel andmetel 13 100) kilomeetrit.