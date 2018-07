Kuigi kuumal nädalavahetusel polnud mahti uudiseid lugeda, siis ühe sotsiaalmeedia uudisvoos hulpinud lingi ma ikkagi avasin. Sealt selgus, et riik tellib 83 333 euroga uuringu, selgitamaks välja karmi aktsiisipoliitika ja lokkava Läti piirikaubanduse mõjud Eesti majandusele.

Oh jumal, oli esimene reaktsioon. Jälle raisatakse maksumaksja raha, selgitamaks välja midagi, mis on lihtsale inimesele juba ammu teada. Paar päeva tagasi rääkis mu Kagu-Eestis elav sõber, et vinnas Läti piiripoest enda keldrisse 126 liitrit õlut – siis on varud tükiks ajaks olemas.

Teine tuttav saatis jaanipäeva paiku pildi maast laeni Läti napsi täis laetud autost ja teatas, et Eestist ostes oleks sama koorem mitusada eurot rohkem maksnud. Kuna too tuttav töötab Soomes, siis sinna Läti alkoholi kaasa võttes kujunes sääst veelgi suuremaks.

Riigiisadel ja ametnikel oleks justkui ratsahobuse silmaklapid ees. Milleks tellida nii kalleid uuringuid? Minge sõitke parem oma pealinna ideaalmaailmast riigipüha eel või nädalavahetusel ühe piiripoe juurde ja saate mõju tasuta hinnata.

Selle 83 333 eurot võite annetada töötukassale nimevahetuseks – äkki neil ei tule 665 000 eurost välja.