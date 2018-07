Spice Girlsi liige Mel B kinnitas kuuldusi, et tüdrukutebänd tuleb üle aastate uuesti kokku.

Scary Spice'ina tuntud Mel rääkis Briti jutusaates "Loose Women", et viisik on comeback'is kokku leppinud. "Oleme lõppude lõpuks õed ja meil on seljataga vapustav ja särav teekond, nii et oleme jälle koos," kinnitas Mel B, kuid lisas: "Üks meist on natuke sõrgu vastu ajanud."

Jääb mulje, et jutt on moedisainer Victoria Beckhamist, kelle tõrksusest ansambliga taasühinemisel on ammu sahistatud. Ent Mel on veendunud: "Me saame ta ümber räägitud."