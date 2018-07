Seoses Urve Palo esmaspäevase ootamatu teadaandega, et ta astub ministrikohalt tagasi, on sotsid sunnitud otsima Palo asemele uut inimest, kelle nime peab peaminister Jüri Ratas ühe kuu jooksul presidendi juurde viima. Olukorrale annab vürtsi suvi, mistõttu on palju riigikogu saadikud, kes peavad lõppkokkuvõttes uue ministri ametisse hääletama, mööda ilma laiali.

Sotside valitsusliikmete ridades käib kibe näpuga näitamine, sest keegi võimekas minister peab hakkama lisaks enda raskele portfellile täitma ka lahkuva ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo kingi. Riigikogu esimehe Eiki Nestori hinnangul on arvestatav võimalus, et Palot tuleb asendada kuni sügiseni, mil Toomapeal algavad uuesti riigikogu täiskogu istungid.

Riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul ei ole erakorralistes istungites iseeneses midagi erilist. „Sageli spekuleeritakse teemal, et koalitsioonisaadikud justkui peavad kohale tulema ja opositsioonisaadikud ei tule. Ma ei taha selle jutuga nõus olla. Riigikogus on ikkagi 101 liiget ja nad teavad, kui on erakorraline istungjärk, siis neil tuleb tulla tööle,“ ütles Nestor.

Erakorralise istungjärgu korraldamise õigus on põhiseaduse järgi vabariigi valitsusel ja 21 riigikogu liikmel. Kuna on suvi, jääb õhku küsimus, kui palju saadikud saaksid oma suvised tegemised pooleli jätta ja 10 minutiks Toompeale tööle tulla.

„Kui seda erakorralist istungjärku niimoodi füüsiliselt ette kujutada, siis eks ta ole natukene teistsugune kui muidu: tullakse kokku, toimub kohaloleku kontroll, siis annab minister ametivande, astub ametisse ning istung lõppeb. Arvan, et puht praktiliselt võib nii koalitsiooni- kui ka opositsioonifraktsioonidel tekkida raskusi seletada enda riigikogu liikmele, kes võib olla kuskil maakera teisel poolel, et ta peab Austraaliast Eestisse tagasi sõitma, et 10 minutit täiskogu istungil osaleda,“ rääkis Nestor. Täiskogul peab osalema vähemalt 51 saadikut.

Kui täiskogu istung saadikute päevakavva enne sügist ei jõua, teeb peaminister Jüri Ratas presidendile ettepaneku, et sellel perioodil täidab info- ja tehnoloogiaministri kohustusi keegi olemasolevatest valitsuskabineti liikmetest.

„Minister, kes saab nüüd ka teise ministri kohustused, peab selle tööga hakkama saama, pääsu tal ei ole,“ märkis Nestor. „Eks opositsioonile kindlasti meeldiks, kui see ministrivahetus veniks ja veniks – sellega näidatakse võimulolijate peataolekut või saamatust. Samas oleks ka meil tore olnud varem teada, et Urve Palo teeb sellise sammu. Siis oleks meil olnud aega seda [ministrivahetust] ette valimistada.“

Sotside esimees Jevgeni Ossinovski ei ole jõudnud enda sõnul veel mõelda sellele, kes võiks Urve Palo asemel ametisse astuda. „Erakonna jaoks on kindlasti tegemist väga ootamatu sündmusega. Loomulikult on see nüüd see töö, mis seisab meil lähinädalatel ees,“ ütles Ossinovski esmaspäeval ajakirjanikele. „Otsides uut ministrit, kaalub nii erakonna esimees kui ka erakond kahtlematult kõiki erinevaid asjaolusid.“

Kuigi varasemalt on sahistatud, et Ossinovski ihaldab ise Urve Palo ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri portfelli, välistas ta esmaspäeval võimaluse, et ta võiks Palo asemel tagasi valitsusse minna.