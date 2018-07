Estraadilegend Tom Jones (78) pidi esinema homme Soomes Turus, kuid arstid on keikka'le veto peale pannud. Vanameister on haiglas.

Ilta-Sanomat kirjutas esmaspäeval, et Sir Tomi esinemine on staari haigestumise tõttu ohtu sattunud. Jones pidi olema festivali Down By The Laituri avapäeva peaesineja.

Täna laekus lehele uudis kontserdi ärajäämisest. Superstaar on eelmise nädala kolmapäevast saadik esinemisi annulleerinud, kuna ta sattus bakteriaalse infektsiooni tõttu haiglasse.