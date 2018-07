Muusik Vaiko Eplik jagas enda sotsiaalmeedia seinale kirjelduse, kuidas Tallinn Music Week festivali peakorraldaja Helen Sildna jätab juba mitmendat aastat heliteenuse arveid maksmata ja tasub need alles vahetult enne uue aasta üritust. "Ja nii juba mitu aastat," kirjutab mees.

Postituse juures on Tallinn Music Week´i korraldajast tehtud meem, kuhu Vaiko on lisanud kommentaari. "Kuna Heleni seinalt kadus ära, jagan siin. Selle meemi tegi tuttav helimees kes on nördinud et TMW ei maksa heliteenuse arveid enne kui uue aasta festival käes. Ja nii juba mitu aastat.

Tuletan siinkohal meelde, et TMW ei maksa Eesti muusika ekspordi "huvides" ei festivalil esinevatele artistidele (vähemalt enamikule Eesti artistidele), autoritasusid piletimüügist ega helirendi arveid. Samas festival iga aastaga aina kasvab ja korjab enda ümber erinevat pop-upindust ja muud urban jura. On raske uskuda et sellise lokkava kommertsi tingimustes pole võimalik vähemalt eesti helimeestele, tehnika rentijatele nende tehtud töö eest tasuda... Või tuleb järgmise TMW heliteenindust Lätist?"