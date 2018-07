Laupäeval esitleti San Diegos Comic-Coni konverentsil filmi "Fantastilised elukad: Grindelwaldi kuriteod" värsket treilerit.

Daily Maili teatel on J. K. Rowlingi fännidel põhjust elevuseks, sest klipp annab aimu action'ist ja ootamatutest paljastustest.

Newt Scamandar (Eddie Redmayne) ja Albus Dumbledore (Jude Law) peavad võitlust sarja kurjami Gellert Grindelwaldiga (Johnny Depp). Linateos jõuab ekraanile novembris.

