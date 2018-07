Raadio 2 saates "Suvehommik" käis külas lauljanna Merilin Mälk, kes on eestlastele tuttav saatest "Eesti otsib superstaari" viimasest hooajast.

Saaremaalt pärit 17aastasel lauljannal on hetkel käsil suvevaheaja veetmine. Aga mitte sugugi puhkuselainel. Kui kooliasjad said juunis ühele poole, siis juulis on Mälk olnud toimekas muusikarindel. "On töökas kuu olnud. Olen olnud palju stuudios ja muusikat teinud," rääkis neiu saates.

Lisaks muusikalistele tegevustele proovib Mälk kätt näitlemises. Nimelt sai neiu rolli Urmas E. Liivi õudusfilmis "Kiirtee põrgusse". "Eesti esimeses õudusfilmis sain pisikese rolli ja mängin seal kummitust," avaldas Merilin. "Tegelikult olen ma alati oodanud, et võiks tulla mingi roll. Aga ma ei arvanud, et see nii kiiresti tuleb," on neiu ootamatust pakkumisest siiani üllatunud ja põnevil.