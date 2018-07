Näib, et Põhja-Korea on alustanud riigi lääneosas asuva Sohae kosmodroomi lammutustöödega.

Ameerika Ühendriikide satelliidipildid näitavad, et Pyongyang järgib USA-le antud lubadust, teatab BBC.



USA president Donald Trump ütles mais, et Põhja-Korea juht Kim Jong-un oli lubanud tuumakatsetuste alad hävitada, kuid ei täpsustanud, mil moel seda tehakse ning kuidas võimalikke arenguid kontrollitakse.

Kuigi Pyongyang on väitnud, et Sohae on vaid satelliitidega seotud rajatis, usuvad USA ametnikud, et seda on siiski kasutatud ka ballistiliste rakettide katsetamiseks.