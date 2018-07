Sellel nädalal pealinnas toimuval Sweet Spoti festivalil ja augustis Pärnus aset leidval Baltimaade suurimal festivalil Weekend on kasutusel sularahavaba maksesüsteem.

Sularahavaba maksesüsteem toimib kiibiga varustatud käepaela põhiselt. Iga Sweet Spot festivalipileti omanik saab oma pileti vahetada käepaela vastu perioodil 24.-26. juuli kell 10-20 restoranis Korsten Armastus & Hea Toit ning perioodil 24.-27. juuli kell 10-20 Coca-Cola Plaza fuajees.



Loomulikult saab pileteid käepaelte vastu vahetada ka festivali toimumise ajal festivali sissepääsus. Raha pealelaadimine toimub septsiaalsetes pealelaadimiskohtades. Restoranis Korsten Armastus & Hea Toit ning Coca-Cola Plazas saab eelpoolmainitud perioodidel raha oma käepaelale laadida tasuta, festivalialal on laadimistasuks 1 EUR. Käepaelale saab raha laadida nii sularahas kui ka kaardiga makstes.



Sularahavaba käepael, mis on aktiveeritud enne festivalile tulekut ja millele on eelnevalt raha kantud, kiirendab sissepääsu ning festivalialal ostude tegemist. Samuti on võimalik saada enne festivali restoranis Korsten Armastus & Hea Toit või Coca-Cola Plazas raha laadides käepaelale boonusraha – 50 euro laadimisel 5 eurot, 100 euro laadimisel 10 eurot ning 400 euro laadimisel 50 eurot. Boonusraha saab kasutada ainult festivali baarides.



Festivaliväravatest sisenedes ühendatakse pilet käepaelaga ning festivalialal sees on kokku 10 laadimispunkti, kus saab samuti oma käepaelal rahavarusid täiendada. Raha jääki saab kontrollida kõigis pealelaadimiskohtades ning iga kord makset sooritades. Sularahavaba süsteem on festivalil ainsaks teenuste ja toodete eest maksmise viisiks.

Raha, mida sa ära ei kulutanud, saad tagasi küsida. Selleks tuleb minna veebilehele sweetspot.eventportal.io ning jälgida raha tagasisaamiseks sealseid juhiseid. Raha saab tagasi küsida perioodil 6. augustist kuni 6. oktoobrini 2018. Pane tähele, et sularahavaba süsteem ei tagasta summat, mis on väiksem kui5 eurot.