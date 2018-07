2018. aastal külastati avatud talude päeva raames talusid, põllumajandustootmisi ja maaettevõtteid rohkem kui 160 000 korral. Eelmise aasta rekord ületati 40 000 külastusega.

„Mul on väga hea meel, et avatud talude päeva vastu tunneb huvi järjest rohkem inimesi. Ma loodan, et paljud saavad sellest päevast innustust ning teevad teoks oma maale kolimise mõtte. Eesti maaelu peab jätkuma. Maal on võimalik elada. Maal on hea elada,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm.

„Kui me avatud talude päevaks plaane tegime, siis unistasime 150 000 külastusest. Et me selle numbri aga 10 000 võrra ületasime, on suur rõõm. Tahame veel kord tänada kõiki külalislahkeid talusid ning inimesi nii Eestist kui välismaalt, kes sellest päevast osa võtsid ja Eesti maaeluga tutvusid,“ sõnas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.

„Nüüd ootab korraldusmeeskonda ees tagasiside kogumine ja kokkuvõtete tegemine, et järgmiseks aastaks avatud talude päeva ideed edasi arendada ning populaarset üritust veelgi paremini korraldada.“ Avatud talude päeval osalenud talude ja tootjate koordinaator Reve Lambur soovis samuti tänada talusid, kes seda toimekat ja rõõmsate emotsioonidega täidetud päeva

Kõige rohkem külastajaid – 6500 inimest – võttis sel aastal vastu Andre farm Tartumaalt, kes oli avatud lausa kaks päeva. Talle järgnes Konju kitsefarm Ida-Viru maakonnast 5200 külastuse, OÜ Voore Farm Lääne-Viru maakonnast 3488 külastuse.