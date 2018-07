„Ja no muidugi kõik see vastutuse koorem, mida vallavanemal tuleb kanda, kui igapäevaselt on vallamajas reaalselt tööl poolteist inimest – mina ja vallasekretär. Kõik asjad tuleb teha samamoodi nagu suures omavalitsuses – riigihanked, transpordigraafikud, õigusaktid, projektid. // Võid ju üksi arendada ettevõtlust, avada raamatukogu, ehitada kooli, luua toetusfondi, võtta kasutusele valla lipu ja vapi, aga kui ikka kogukond ei taha muutustega kaasa tulla, siis ühel hetkel tunned, et sein on ees. Kui nõutakse ainult raha, rohkem raha saarele…“

Peaminister Jüri Ratas ütles eelmisel nädalal vahetult enne visiiti Ruhnule, et usub, et saare kogukond saab omadega väga hästi hakkama, vaatamata sellele, et praegune vallavanem oma ametipostilt tagasi astub. „Selge on see, et Ruhnul on omad iseloomulikud küsimused-probleemid. Tegemist on omavalitsusega, mis asub mere taga ja eks see eeldab ka seda, et vallavanem tegeleb väga erinevate küsimuste lahendamisega. Ja seda mitte ainult tööpäevadel kaheksast viieni, vaid põhimõtteliselt püsivalt,“ iseloomustas Ratas vallavanema tööd.