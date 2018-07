Tai koopast päästetud poisid ning nende treener lasevad maha lõigata oma juuksed, et alustada 24. juulil üheksa päeva kestvat mungaelu, vahendab BBC. 9 on sealmail teadaolevalt õnnenumber.

(AP/Scanpix)

Tai traditsioonide kohaselt lähevad kloostrisse kõik budistlikud mehed, kes on silmitsi seisnud ebaõnnega. Mungakloostris veedetud aeg peaks tooma vaimse puhastumise.

„Nad peavad aega veetma kloostris. See on nende kaitseks,“ sõnas ühe lapse vanaisa Seewad Sompiangjai. „See on nii, nagu nad oleksid surnud, kuid nüüd uuesti sündinud,“ selgitas ta.

Poisid ning nende treener mediteerivad erinevates kloostrites kuni 4. augustini.

12 poisist ei osale tseremoonial vaid üks, kuna on kristlane.