Ei ole sobiv aeg uute ettevõtmistega alustamiseks. Ei tasuks täna tekkinud ideid kohe töösse võtta, sest need on veel toored, läbi mõtlemata.

Päikese ja Uraani kvadraat toob päeva ärevust ja üllatusi. Võta elu kui seiklust, ära planeeri tegevust pikalt ette. negatiivsete juhtumite korral ära vihasta, vaid imesta.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Hea on suhelda oma kõige lähedasemate inimestega, niisiis pööra pereliikmetele palju tähelepanu. Ka on hea olla koos inimestega, kellega sul on siduvaid mälestusi.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Sul tekib huvitavaid suhtevõimalusi, pead aga tegutsema ettevaatlikult ja hoiduma libedale teele sattumast. Jää vaoshoituks, kui sõbra või töökaaslase elukaaslane sinuga flirtima kipub!

Lõvi

23. juuli – 22. august

Tunned end olevat sõiduvees, täis tegutsemistahet. Muudatusi sa ei karda, pigem näed neis võimalust areneda. Üllatused teevad elu põnevaks ja nauditavaks.

Neitsi

23. august – 22. september

Elu keeb sinu ümber, sul tuleb tegemist teha mitmesuguste, sealhulgas kangekaelsete tüüpidega. Teised imetlevad, kuivõrd rahulikuks ja järjekindlaks suudad seejuures jääda.

Kaalud

23. september – 23. oktoober

Annad teistele võimaluse ennast avada, oskad olla hea kuulaja. Lõppkokkuvõttes oled sina see, kellele sobivas suunas su kaaslased nagu iseenesest liikuma hakkavad.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Miskipärast kardad, et inimesed, kellega tööalaselt suhtled, näevad läbi ka su õrnemat poolt ega võta sind piisavalt tõsiselt, niisiis rõhutad ametlikkust.

Ambur

22. november – 21. detsember

Oled täis tegutsemislusti. Soovitav oleks natukene hoogu pidada, enne ikka asju ka teistega arutada, mitte otsekohe sajaga peale lennata.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Päev võib tööalaselt väga viljakaks kujuneda, kuid seda vaid juhul, kui sa suudad ärevas, isegi võiks öelda, et plahvatusohtlikus keskkonnas rahu ja töömeeleolu säilitada.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Juurdled tunnete üle. Igatahes on seis segane, sa ei saa endast ise ka päris hästi aru. Mõistad end paremini, kui saad suhelda sõbraga, oma mõtetest ja tunnetest valju häälega rääkida.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Tunned, et oled originaalne ja huvitav, kes seda ei mõista ja vääriliselt ei imetle, on sinu meelest lihtsalt üksjagu küündimatu ja piiratud mõtlemisega.

Sünnipäevalapsele