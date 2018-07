38 aastat tagasi The Beatlesi liidri maha lasknud ning 1981. aasta eluaegse vanglakaristuse saanud Chapman astub järgmisel kuul New Yorgis komisjoni ette, taotlemaks juba kümnendat korda vanglast vabanemist.

Daily Mail märgib, et New Yorgi osariik on viimastel kuudel vabadusse lasknud mitu politseiniku- ja lapsetapjat, kelle taotlustele on seni eitavalt vastatud.

Chapman taotles vabanemist viimati kaks aastat tagasi. Toona oli komisjon sellele vastu tema kuriteo planeeritud ja kuulsusejanuse iseloomu tõttu.