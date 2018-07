Tänavune suvi on eestlast üllatanud ilusa ilma, päikesepaiste ja lõunamaiselt palava temperatuuriga. Kuidas naudivad palavat suvesooja Eesti tuntud inimesed? Siin on teile väike ülevaade.

Tundub, et Eesti kõige värskemat superstaari Uudo Seppa jagub kõikjale. Laulja suvi on triiki täis kõikvõimalikke väljakutseid. Kord on Uudo sukeldumas, siis vabalangemist katsetamas. Järgmisel hetkel aga juba surfilaual, et kuue nädalaga surfamine selgeks saada. Kõige selle aktiivse vahepeal armastab Uudo vaikust ja energiat koguda rabaradadel.

Eesti esimene ametlik superstaar Birgit Sarrap naudib suve pere seltsis. Lauljanna on avastanud enda jaoks SUP-i ehk aerusurfi. Vee peal liuglemist õpetab Birgit ka oma lastele, poeg Simeonile ja pisitütar Helinile.