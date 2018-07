"Olen töötanud suurema osa elust meedias. Miks ma peaksin selle kõige pärast oma elu elamata jätma?" prahvatas Samantha. "Meil on õigus seda [lugusid Meghani elust] avalikkusega jagada, meil on õigus olla avameelsed ... See pole halvustav, see pole kahjulik ... Me peame elus püsima, raha paneb rattad käima."