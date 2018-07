"Esimesed päevad MMSi võtmisest oksendas veel päris mitu korda, aga lugesin, et see pidi ok olema," rõõmustab oma koerale MMSi sisse jootnud loomaomanik sotsiaalmeedias.

Terviseamet hoiatab rahvast, et MMS-i nime all propageeritav naatriumklorit on ohtlik ja selle sissejoomine võib põhjustada pöördumatuid tervisekahjustusi. Hoiatustest hoolimata tarbivad mitmed kodanikud MMSi edasi, kiidavad, ja veel tagatipuks joodavad seda sisse isegi oma lemmikutele.

Facebooki grupp "MMS tapab tervist" jagab fotosid inimestest, kes räägivad, kas ja kuidas MMSi kasutada loomade peal. Jagatakse näpunäiteid, kuidas imeravimit doseerida ja mida peaks loomaomanik kindlasti teadma.