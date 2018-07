Kreeka valitsus palub naaberriikide abi, et üle riigi möllavad metsatulekahjud kontrolli alla saada.

Sadade tuletõrjujate pingutustest hoolimata on metsapõlengud jõudnud Kreeka pealinnale Ateenale väga lähedale, vahendab BBC.

"Me teeme endast kõik, et metsatulekahjud kontrolli alla saada," rahustas Kreeka peaminister Alexis Tsipras ajakirjanike. Kreeka valitsus on pöördunud abi saamiseks ka naaberriikide poole.