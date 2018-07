Turistid on korduvalt velotaksodelt tüssata saanud, mistõttu peab alates 1. juulist olema Tallinna linna velotaksodel teenindajakaart. See peaks palju probleeme tekitanud valdkonnas korra majja lööma vahendab “Aktuaalne kaamera”.



Mupo on praeguseks väljastanud 36 velotakso teenindajakaarti, kusjuures kaks teendindajakaarditaotlust on jäetud ka avaldustele vaatamata väljastamata.



Põhjuseid juhtide kontrollimiseks on mitmeid, näiteks on Tripadvisori leheküljele kirjutanud turist enda halvast kogemusest velotaksoga, kus juht oli öelnud enne velotaksosse istumist, et sõit maksab 25 eurot. Sihtpunkti jõudes oli küsinud aga 25 eurot nägu.