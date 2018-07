Sobiv aeg mingi organisatsiooni liikmeks astumiseks. Kohtad huvitavaid inimesi, kes sulle kiiresti ja mõjuvalt selgeks teevad, kui tore oleks nendega liituda.

Kaksikud

21. mai – 21. juuni

Tasub koos sõpradega olla – küllap ilmub seltskonda võluv vastassooline, keda sa varem kohanud pole. Sellegipoolest hakkab suhtlus sujuma juba esimesest soojast pilgust.

Vähk

22. juuni – 22. juuli

Ole liikumises, puutu kokku erinevate inimestega ja vestle nendega. Küllap kohtad kedagi, kellega edaspidi koostööd teha või kes saab tööasjade edenemisele kaasa aidata.

Lõvi

23. juuli – 22. august

Meeldivaid üllatusi ja huvitavaid kohtumisi toob reisimine. Ehk tuleb ette ka plaanide muudatusi, seda aga võtad sa pigem kui seikluse normaalset osa.

Neitsi

23. august – 22. september

Võib tekkida tahtmine kodu sisustust uuendada. Eelistaksid, et see oleks rõõmsamates toonides, et nii sinul kui su perel koduseinte vahel olles helge meeleolu püsiks.

Tunned, et sind ümbritsevad inimesed, keda sa armastad ja kes sinustki hoolivad. On õige aeg seda välja näidata, oma armastust ja tänutunnet sõnadesse panna.

Skorpion

24. oktoober – 21. november

Arvad, et väärid parimat, nii teed tuuri mööda poode ja ostad asju, mis sind ilusamaks teevad. Võid välimust muuta – tahad proovida teistsugust stiili, muutumine pakub mängulusti.

Ambur

22. november – 21. detsember

Ehkki alles nädala algus, võiksid tänased märksõnad olla lõbutsemine ja flirtimine. See võib alguse saada tööga seotud üritusel, mille lõppedes on pikk õhtu veel ees.

Kaljukits

22. detsember – 19. jaanuar

Keegi pereliikmeist vajab su abi. Ära hakka märtrit mängima ja tema eest asju ära tegema. Piisab vaid väikesest positiivsest tõukest ja julgustavast sõnast.

Veevalaja

20. jaanuar – 18. veebruar

Juhtumisi satud ehk kokku uute elanikega naabruskonnas, jutuajamine kujuneb positiivseks. Võimalik, et hakkate edaspidi tihedamalt suhtlema, sest teil on palju ühiseid teemasid.

Kalad

19. veebruar – 20. märts

Räägi inimestega – nii saavad su enda mõtted ja soovid ka selgema kuju. Ka võib vestluse käigus, teiste mõttekäike kuulates tekkida idee, mis aitab sul rahaasju edendada.

