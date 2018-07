Neljateistkümnest ministrist on alates 2016. aastast erinevatel põhjustel vahetunud kaheksa.

6. detsembril 2016. aastal teatas oma tagasiastumisest maaeluminister Martin Repinski. "Olen otsustanud maaeluministri ametikohalt tagasi astuda, et tuua oma erakond ja peaminister tule alt välja. On selge, et minu ettevõtlustegevusest ja varasemast elust on jäänud lahtisi otsi, mis tuleb kokku sõlmida," selgitas lühima ministristaažiga oma tagasiastumist.

2017. aasta 24. mail astus Mihhail Korb (Keskerakond) riigihaldusministri kohalt tagasi. Tagasiastumise põhjuseks oli lause: "Mina… võib-olla ütlen eestlaste vaatevinklist ebameeldiva fraasi, mina pole NATO liikmelisuse poolt." Pärast kriitikat teatas Korb läbi rahandusministeeriumi avalike suhete osakonna, et toetab Eesti julgeolekupoliitika aluspõhimõtteid ikka küll. Tagasi astus siiski.