Ei maksa arvata, et Aita Vaher (55), tsirkusepere ema, unistas väikse tüdrukuna tervest laste trobikonnast. „Muidugi mitte,“ puhkeb Aita naerma. „Minul oli täiesti traditsiooniline Eesti peremudel ema-isa-poeg-tütar, ning mul ei tulnud mõttessegi, et peaksin nii palju lapsi sünnitama!“ Armumine Vellosse lõi Aita mõtteviisi uppi. „Kunagi keskkoolipingis oli Vello unistus saada oma naisega viis last. Kui me juba koos hakkasime elama, tuli see jutuks, kui unistustest rääkisime. Viis last. Ütlesin siis, et eks vaatame – mis see ära ei ole!“