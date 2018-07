Terviseametile teadaolevalt on eelmisel nädalal Noa restoranist alguse saanud salmonelloosi haigestunute arv tõusnud 33 inimeseni, kellest 30 on pöördunud arsti poole, vahendab ERR.



Haiglaravile on viimase kolme päeva jooksul jäetud veel kaks inimest ehk kokku on haiglaravil 16 inimest. Tavaliselt püsivad salmonelloosi nähud neli kuni seitse päeva, raskematel juhtudel vajab haigestunu haiglaravi.

Restoran kinnitab, et mürgituse põhjus pole personali lohakuses: "Hügieen, puhtus ja meie klientide ning töötajate tervis on meile prioriteediks number üks!"

Esimesed haigestunud inimesed, kes haiglaravile jääma pidid, sõid veise tartari NOA-s esmaspäeval ning kuna restoran suleti alles kolm päeva hiljem, on haigestunute hulk tänaseks kasvanud.

Terviseamet sai võimalikust haiguspuhangu kahtlusest teada 18. juuli õhtul. Järgmisel hommikul käis Noa restoranis kohapealset olukorda hindamas terviseamet koos veterinaar- ja toiduametiga. Veterinaar- ja toiduamet võttis vajalikud analüüsid võimaliku nakkusallika ja haigustekitaja levikutee väljaselgitamiseks.