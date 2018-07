Idee poolest sai bänd alguse sellest, et Grigori püüdis liituda paljude muusikakollektiividega. Ükski nendest ei olnud nii-öelda tema nägu. "Ja siis mõtlesin, et panen parem oma bändi kokku."

"Bändi loomine on olnud pikk protsess, idee tekkis kolm aastat tagasi," lausub Noortebändi poolfinalisti Bourbon Sugari asutajaliige, laulja ja kitarrist Grigori Rõžuk. "Selle ajaga on koosseis väga palju vahetunud." Praeguse koosseisuga, kus ka Grigori laulab, on tegutsetud pool aastat.

Muusika on voolanud noormehe soontes lapsepõlvest alates. "Kuidagi juhtus nii, et ma sain kitarri näppude vahele esimest korda kuuaaastasena ja siis sain aru, kui väga see mulle meeldib."

Oma loomingulist potentsiaali on Grigori püüdnud väljendada ka teiste kunstiliste tegevustega. "Ma ei oska küll joonistada, kuigi olen püüdnud. Luuletusi ma ikka kirjutan, muusika ja sõnad käivad käsikäes."

Grigori on õppinud ka oboed lastemuusikakoolis ning käinud ka Georg Otsa nimelises muusikakoolis.

Kuidas sündis bändi nimi Bourbon Sugar?

Bourbon Sugari nimi on tuletatud Ameerika kultusbändi Rolling Stones repertuaarist. "Kui bänd sai eostatatud, mõtlesin koos sõbraga, et oleks ka nime vaja." Teel Haapsalu bluusifestivalile tegid sõbrad ajurünnaku, kirjutades üles ligi 20 nime. "Kuna bänd sai selle sõbraga tehtud armastusest Rolling Stonesi vastu, kelle lugude varamust leiab loo nimega "Brown Sugar" (lugu Rolling Stonesi 1971. aastal ilmunud albumilt Sticky Fingers - toim.) ja kuna see oli vist ka esimene lugu, mida koos mängisime, siis sellest tuleb ka meie bändi nimi."

"Noortebänd 2018" poolfinalist Bourbon Sugar: (vasakult) Oliver Kivi, Grigori Rõžuk, Simo Atso (Tiit Tamme)

Bändi koosseisus on kirglikud muusikamehed

Lisaks Grigorile teeb bändis kaasa 17aastane andekas trummar Simo Atso. Tema isa on trummar Marko Atso, kes on teada Eesti rokkmuusika lipulaeva Metsatöllu ühe asutajaliikmena. Bändi bassimees on Oliver Kivi. "Tema leidsin ma tänu ekstrummar Andreas Kübarale ning kaudselt läbi Otsa-kooli," täpsustab Rõžuk. Endine trummar on hetkel Taanis moedisaini tudeerimas.

Grigori teab, et Eestis on suhteliselt vähe võimalusi ennast nähtavaks teha ja Noortebändi võistlusele saamine on üks parimaid lahendusi selles osas. "See on hea platvorm, kus võib saada häid tutvusi. Arvan, et see on kõikide sinna kandideerinute eesmärk – näidata ennast rohkem ja midagi saavutada."

Mis on Bourbon Sugari eesmärk lisaks soovile muusikat luua?

Bourbon Sugari repertuaar on alati sõnumiga. "Ma tahaksin, et inimesed kuuleksid seda nii-öelda minu lugu. Need peegeldavad mind ennast. Muusika tegemine on parim võimalus ennast väljendada," lausub Grigori.

Noormees unistab ühel päeval minna Bourbon Sugariga maailmaturneele, kus iga päev tuleks kohale paarkümmend tuhat inimest. Bänd, mis ajendas noormeest aastaid tagasi bändi loomise peale mõtlema, oli aga hoopis Inglise rokkbänd Queen. "See on siiani minu lemmikbänd." Bourbon Sugari jaoks ei ole rokilegendi looming võõras – sügisel on plaanis Queeni auks anda kontsert, kus esitatakse nende lugusid. Lavalaudadel saab noormehi näha juba varemgi, üles astutakse mitmel muusikafestivalil.

Bänd korjab ideid nii rokiklassikast kui uue ajastu raskemuusika tähtedelt

Bourbon Sugari loomingut on mõjutanud nii vanakooli rokkbändid nagu Led Zeppelin ja Jimi Hendrix kui juba eelpool mainitud Queen ja Rolling Stones ning uue aja tegijad – Ameerika raskemuusika bändid Rival Sons ja Black Rebel Motorcycle Club ning Austraaliast pärit psühhedeelne rokkbänd Tame Impala ning Wolfmother, keda Grigori läheb Amsterdami kuulama. "Olen kuulanud neid juba 13 aastat ja lõpuks näen neid päriselt!" ei varja muusik enda rõõmu. "Olen väga elevil!"

NOORTEBÄND BOURBON SUGAR (Tiit Tamme)

Videointervjuu tegemine langeb kokku Inglise laulja Amy Winehouse'i surma-aastapäevaga (lauljanna lahkus meie seast 27aastasena, 23. juulil, 2011. aastal - toim.) "Ma väga austan Amyt sellepärast, et ta oli julge. Ta ei olnud selline popstaar, keda püüti vorpida selliseks, kes ta ei olnud. Ta oli tema ise. Tal olid omad deemonid, aga ta oli inimene nagu me kõik."

"Kui ma mõtlen muusika peale, mida kuulan ning kelle elulugusid olen lugenud, siis tundub, et nii on," vastab Grigorile küsimusele, et just katkise hingega muusikud inspireerivad.

Peale kuulsuse ja au ootab Noortebändi võitjat reis Groningeni mainekale muusikafestivalile Eurosonic, kus on võimalus kohtuda muusikamaailma tipptegijatega. Eesti artistidest on eelnevatel aastatel festivalil üles astunud Kerli, Trad.Attack! ja Ewert and the Two Dragons.

Võitja saab salvestada ja välja anda minialbumi. Auhinnapaketi koguväärtus on 3500 eurot ning see antakse välja koos Noortebändi peasponsori Kinemaga.

Poolfinaalid toimuvad 4., 5. ja 6. oktoobril Tallinnas, Tartus ja Pärnus. Konkursi suurejooneline finaal on 9. novembril. Poolfinalistid valiti välja demovoorust edasipääsenute ning piirkondlikel konkurssidel osalejate vahel. Sel aastal laekus demovooru 47 kandideerimistaotlust, kust valiti välja 15 parimat.