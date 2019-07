Ministeeriumisse tööle asunud Lea Danilson-Järg | Mitte lastetusmaks, vaid pensionikindlustus

Peeter Espak võttis Postimehe 10. juuli arvamusloos “Saagu lastetusmaks” jutuks intrigeeriva teema, mis pälvis elavat vastukaja. Kuigi on tõsi, et pensionipõlves kasutavad hüvesid need, kes pole laste kasvatamisega nende tagamisse panustanud, oleks lastetusmaks siiski kehv lahendus – ja seda nii sõnalises kui ka sisulises mõttes. Kuna pension ja muud eakapõlve sotsiaalhüved on õigupoolest peamine, miks laste kasvatamine ja selleks tehtud kulutused erasfäärist avalikku huvi orbiiti satuvad, oleks tõstatatud probleemi kõige otstarbekam lahendada pensionikindlustusega.