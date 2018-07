Eesti kino eelmise nädala edetabelit juhib kindlalt muusikalikomöödia „Mamma Mia! Siit me tuleme taas“ („Mamma Mia! Here We Go Again“), mida käis avanädalal vaatamas 15 382 inimest. Film teenis ka korraliku kassatulu 101 023 eurot.

Tabeli teisel kohal on perefilm „Hotell Transilvaania 3: koletuslik puhkus („Hotel Transylvania 3: Summer Vacation“, mis on kinodes teist nädalat, kogus eelmisel nädalal 9236 külastajat. Filmi kassa on 46 957 eurot ning kokku on filmi kinos vaadanud 43 989 inimest.