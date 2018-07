Iraanis 15.–22. juulini toimunud rahvusvaheline bioloogiaolümpiaad (IBO) lõppes eestlastele edukalt: meie õpilased said kolm hõbe- ja ühe pronksmedali.

Osalejad lahendasid nii praktilisi kui teoreetilisi ülesandeid biokeemiast, taime- ja loomasüstemaatikast, evolutsioonist ja muudest valdkondadest. Näiteks määrasid noored mikroskoobi all lestaliste liike, vastasid küsimustele kivirikulaadsete liigitekke ja väljasuremise ning mikroRNA vähiravis kasutamise kohta. "Tulemus on väga hea, kõik meie õpilased said medali," kiitis Tartu Ülikooli molekulaar- ja rakubioloogia instituudi vivaariumi juhataja Sulev Kuuse.