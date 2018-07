"Ma armastan seda sarja. See sari on mulle tohutult tähtis. Ma armastan seda sarja tegevaid inimesi," kinnitas Rick Grimesi osatäitja Lincoln hiljuti San Diego Comic-Conil ning tänas fänne pisarsilmil.

"Need tüübid siin ja kõik Atlantas on parim asenduspere, mida inimene tahta võiks, aga mul on ka pärispere ja mul on aeg koju minna."