Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski jagab erakonna peakontoris kommentaare Urve Palo tagasiastumise kohta ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri kohalt ning erakonna ridadest.

"Tunnen erakonna esimehena ka vastutust ja see ei ole miski, mille üle ma rõõmustaks, aga selline see otsus on ja eluga peab edasi minema. Tulenevalt Palo otsusest peab hakkama erakond nüüd valitsusse uut liiget otsima," kommenteeris Jevgeni Ossinovski.