„Turuhoone klientuur on pärast remonti väiksemaks jäänud, Tartu kesklinna ürituste pärast ei pääse inimesed turule, sest parkla on kogu aeg autosid täis, pealegi tõusis remonditud turuhoones leti rendihind pea poole võrra,“ loetleb ajaloolises Tartu turuhoones lihatoodete letti pidav ettevõtja põhjusi, miks paljud värske liha kauplejad on turult kadunud.