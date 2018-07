Selge on see, et kui avatud köögil poleks rohkelt eeliseid, ei oleks see niivõrd laialt levinud. Inimesed, kes on aga oma valiku teinud ei kipu alati rääkima tehtud valiku ebameeldivatest külgedest. Avatud köögi korral on üheks selliseks ebameeldivaks küljeks võimalus toidulõhnade piiramatuks levikuks. Köögi kavandamisest räägib ka siin viidatud Postimehe kasulik artikkel.

Avatud köök on mitmetel põhjustel kujunenud paljude uueks lemmikuks. See avardab selgelt rumi ning võimaldab ennast osana seltskonnast tunda ka juhul, kui oled parasjagu söögipoolist valmistamas.

Kui köök on eraldi, pole vaja toidulõhnade levimise pärast väga muretseda. Reeglina on võimalus uks kinni tõmmata ja toidulõhnad jäävad sinna, kus nad olema peaksid. Kui aga köök laieneb elutuppa, pole see enam sedavõrd kerge. Lihtsalt akna avamisest ei pruugi piisata ning varasemalt oma tööd edukalt teinud õhupuhasti ei pruugi olla piisavalt võimas, et neli-viis korda suurema ruumi õhku puhtana hoida. Kuidas valida siis aga just see õige lahendus?

Nagu mainitud, on oluline roll sellel, kui võimas on valitud õhupuhastaja. On oluline vahe, kas õhupuhasti peab toime tulema 12 ruutmeetrise köögiga või 30 ruutmeetrise köök-elutoaga. Kui esimesel juhul on täiesti piisav puhasti, mille võimsuseks on märgitud 200 kuupmeetrit tunnis, siis teisel puhul jääb sellest selgelt liiga väheks ning vaja oleks valida puhasti, mille võimsus on vähemalt 600 kuupmeetrit tunnis, kui mitte rohkemgi.

Disaini olulisus avatud köögis

Järgmiseks on aga disain. Taaskord – kui köök on eraldi, ei pea selle üle nii palju pead vaevama. Köögis olemise aeg on piiratud ja kui midagi peaks ka häirima, saab selle üsna lihtsalt silma alt ära peita. Köögis, mis on ühtlasi ka elutoa osa, peab aga arvestama ka elutoa kujundusega, et leida selline õhupuhastaja, mis ei riiva silma ei köögis toimetades ega diivanil istudes.

Õhupuhastajaid on kolme tüüpi: seinale kinnitatavad, lakke kinnitatavad ja integreeritud. Alati ei saa valikut ise teha, vaid mudeli valimine sõltub sellest, kus asub ventilatsioon. Kõige enam võib köökides kohade seinale kinnitatud õhupuhasteid, mille saab edukalt ka kappi ära peita, nii et see ei jää mingil juhul kuidagi häirima. Lakke kinnitatava õhupuhastaja võib aga valida sellise disainiga, mis mõjub kogu kujunduse terviklikkuse ühe osana. Variandiks on muidugi soetada ka integreeritud õhupuhasti, mis paistab välja ainult kasutamise ajal, ent kasutamise vahepeal on see silma alt ära.

Vaiksema õhupuhastaja valimine on hea otsus igasse kööki

Väheoluline faktor ei ole ka õhupuhastaja müratase. Kui õhupuhastaja tekitatav müra on ikkagi sedavõrd vali, et see häirib normaalsel hääletoonil vestlemist, hakkab see igal juhul igapäevaelu segama.

Kokkuvõtvalt võiks öelda, et avatud köögiga elutuppa õhupuhastajat valides on kõige tähtsam valida piisava võimsusega mudel. Liiga nõrk masin ei tee oma tööd ja tähendab lihtsalt raha tuulde viskamist. Lisaks võimsusele on oluline ka õhupuhastaja disain ja müratase, et see ei jääks ei silma ega kõrva häirima. Leides mudeli, mis vastab kõigile kolmele nõudele, võid olla kindel, et teed hea ostu ning valitud masin teenib sind pikalt.

Illustreeriv foto: pexels.com