Tänase saate külaline Ethel Rosenfeldt veetis mõnda aega purjekaga mööda Euroopat seilates.

Kui nii mõnigi kujutab ette, et purjekal seilamine on vaid päikese käes vedelemine ja mõnusalt vette sulpsamine, siis Ethel lükkab selle arvamuse ümber. Laeval on alati mingit tööd teha, kinnitab ta.

Samuti jutustab ta, kuidas väike seltskond inimesi on sunnitud omavahel hästi läbi saama, mis tüdimus tuleb peale 24 inimese pesu pestes ning kuidas ta alati merehaigeks jääb.

Vestlust juhib Liina Metsküla.

