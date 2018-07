I’m very happy to take part this Thursday in Laima Rendezvous festival in Jurmala Dzintari Hall! 😍❤️ . . . . . . #elinanechayeva #elinanechayevalaforza #thankful #latvia #jurmala #performance #laimavaikulejurmalarendezvous #laimavaikule #dzintars

A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on Jul 17, 2018 at 11:41am PDT