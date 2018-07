Suurima muutuse on läbinud 1976. aasta hitt "When I Kissed The Teacher". ABBA meesliikmete Björn Ulvaeuse ja Benny Anderssoni kirjutatud loos räägitakse meesõpetajasse armunud koolitüdrukust.

"Ühel päeval ütlen talle, et näen temast igal ööl und," kõlab originaali tõlge. "Ühel päeval näitan talle, et hoolin, annan talle vägeva õppetunni."

Uues filmis, kus laulu esitab Lily James, on õpetaja sugu muudetud. Pedagoogi - täpsemalt rektori asetäitja - rollis on Celia Imrie. Muudetud on ka rõhku: "Milline hullumeelne päev! Näen nüüd kõike uues valguses. Milline hullumeelne päev, olin õhus. Ja ta [naine] andis mulle vägeva õppetunni."

Ka 1977. aasta hitt "The Name of The Game" on läbinud iluravi - häbelikust lapsest on saanud uudishimulik. Daily Mail oletab, et eesmärk on olnud kõnealust tüdrukut kujutada mitte nii haavatava ja üksildasena. Sõprade puudumise asemel lauldakse plaanide puudumisest.