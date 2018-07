Õnnetus juhtus neljapäeval, turistide seas populaarsel Table Rocki tehisjärvel. Tia Coleman läks koos kolme lapse (ühe-, kolme- ja seitsmeaastane), abikaasa, ämma ja äia, onu ja veel kolme sugulasega järvele nii maad kui ka vett mööda liikuvas amfiibautos Stretch Duck 07. Too auto on omamoodi reliikvia, mis ehitati juba Teise maailmasõja päevil 1944. aastal. Selles on ruumi 36 inimesele.

Eluga pääses amfiibautojuht, kes oli enne järvele minekut reisijatele öelnud, et päästevestid on küll olemas, kuid neid ei ole vaja selga panna, sest sõit on täiesti ohutu.

Kohalikud võimud algatasid õnnetuse asjus uurimise. Võimalik, et amfiibautojuht mõistetakse süüdi ohutusreeglite rikkumises. See aga ei too tagasi kaotatud inimelusid.

„Minu süda on väga raske. 11 pereliikmest jäi ellu vaid kaks – mina ja minu 13aastane nõbu,“ rääkis Coleman. Murest murtud naine usub, et päästevestid oleks tõenäoliselt palju rohkem inimesi päästnud. Nemad aga uskusid amfiibautojuhti, kes ütles, et sõit on absoluutselt ohutu.

Kaastunnet hukkunute omastele avaldasid ka USA president Donald Trump ja tema abikaasa Melania.