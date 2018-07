2015. aasta aprillis märkasid Washingtoni ülikooli teadlased Kaeli Swift ja John Marzluff, kuidas vares üritas paarituda surnud liigikaaslasega, ning neil tekkis mõte lähemalt uurida, kui levinud on nekrofiilia vareste seas, vahendab ajakiri The Atlantic.

Nüüdseks on uuring valmis. Teadlased uurisid sadade vareste reageerimist surnud liigikaaslaste peale. Kõige sagedamini hakkasid nad juba kaugelt ärevalt kraaksuma ja pikeerisid seejärel kiiresti laiba juurde. 24% juhtudest tõmbasid varesed surnud liigikaaslast nokaga. Paaritumise iseloomuga kontakte oli vaid 4%.

Seejuures täheldati nekrofiiliat enim paaritumisaja algul. Varesed üritasid sel ajal paarituda surnud liigikaaslastega isegi siis, kui partner oli kõrval.

Kaeli Swift kahtlustab, et osa vareseid ei suuda paaritumishooaja algul, kas siis kogenematusest või hormoonide mõjul, olukorda adekvaatselt hinnata. Surnud vares on siis nendele nii toit, sissetungija kui ka partner. Kui tema peale võib reageerida mitut moodi, siis valib vares need kõik. Just seetõttu segunevad nende käitumises agressiivsus ja paaritumispüüd, usuvad teadlased.