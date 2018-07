Norras mälestati pühapäeval seitse aastat tagasi toimunud kahe terrorirünnaku ohvreid. Pealinnas Oslos avati memoriaal, mis valmistati valitsuskvartalis korraldatud pommiplahvatuse tagajärjel tekkinud klaasikildudest. Mälestusmärgile on graveeritud kõigi 77 hukkunu nimed, vahendab Norra meedia.

Tänavu veebruaris 39aastaseks saanud Norra terrorist ja massimõrvar Anders Behring Breivik (alates eelmisest aastast Fjotolf Hansen) pani 22. juulil 2011. aastal toime kaks terroriakti. Kõigepealt korraldas ta Oslo valitsuskvartalis pommiplahvatuse, milles hukkus kaheksa inimest. Seejärel ründas ta Utøya saarel Norra Tööpartei noortelaagrit, tappes 69 inimest. Kohus mõistus Breiviku aasta hiljem 21 aastaks vangi. Ta kannab karistust Skieni vanglas.

Norra peaminister Erna Solberg hoiatas, et Breivikut innustanud vihkamine on kahjuks endiselt eluvõimeline. „See vihkamine on endiselt elus – vihkamine, mida kasutati valitsuskvartali pommi ja Utøya veresauna õigustamiseks. Paljud pääsenud rääkisid hiljuti sellest, mida neil on tulnud taluda. Pääsenuid ahistatakse, vihatakse ja ähvardatakse. See jahmatab ja on täiesti vastuvõetamatu,“ rõhutas peaminister.