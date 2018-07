Möödunud nädalal tuli Eesti kinodesse film “Mamma Mia! Siit me tuleme taas”. Vanemuise samanimelise muusikali peaosatäitja Merili Johanson läks filmi vaatama ilma igasuguse eelarvamuseta. “Ma meelega ei viinud ennast kurssi filmi teise osaga ja läksin puhtalt emotsiooni pealt,” rääkis näitlejanna “Vikerhommikus” ning tõdes, et lahkus kinosaalist naeratus näol.

Merili avaldas, et film meeldis talle tohutult ja ta tunneb, et läheks isegi teist korda vaatama. “Seal juhtus väga palju ägedat ja head, sain südamest nii naerda kui nutta.” Johanson sõnas, et filmis oli ka etteaimatavaid hetki, kuid nõrkus see kindlasti tema arvates ei olnud. “Kui bassikäigud alustasid, siis mõtlesin: “Oi, kui hea." Mitmel korral tulid külmavärinad."

Vanemuise muusikal “Mamma Mia” teeb oma kolmanda ja viimase hooaja. Merili Johanson avaldab, et ABBA laule pole sugugi lihtne laulda. “Võib olla neid on lihtsam õppida kui tundmatut materjali, aga sisemine vastutus on nii paju suurem, et sa ei tohi seal libiseda või improviseerida.”

